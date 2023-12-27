Германия увеличила экспорт оружия в 2023 году  на 40%до €11,7 млрд

Экспорт оружия из Германии в 2023 году достиг рекордных €11,71 млрд, что на 40% больше показателя за предыдущий год. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на ответ Министерства экономики ФРГ депутату Бундестага от партии "Левые" Севим Дагделен. Более трети суммы экспорта в 2023 году (€4,15 млрд) было направлено на Украину. Далее в списке импортеров германского оружия следуют Норвегия, Венгрия, Великобритания, США и Польша. Значительный рост экспорта оружия наблюдается в Израиле - €323,2 млн, что в 10 раз превышает показатель 2022 года, отмечает DPA. Ранее Минэкономики Германии опубликовало отчет о поставках оружия за 2022 год. Согласно документу, в прошлом году были одобрены лицензии на экспорт вооружений на сумму €8,362 млрд, и большая часть этой суммы также предназначалась Киеву. Россия ранее направляла странам НАТО ноты протеста в связи с поставками оружия Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружениями для Украины станут законной целью. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя вооружения на Украину. До этого стало известно, что Япония начнет консультации о передаче США в начале 2024 года зенитных ракет для Patriot.