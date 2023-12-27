Чемезов сообщил о работе над повышением огневой мощи танка Т-14 "Армата"
В России ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата". Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
По его словам, в будущем "Армата" станет еще более грозным оружием, ее потенциал и боевая мощь будут значительно повышены.
"Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди", - заявил глава "Ростеха".
Чемезов сказал, что это прекрасная машина, которая насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле.
Он отметил, что уже сейчас "Армата" на голову выше израильского танка "Меркава", который позиционировали как сверхзащищенный, а на деле он имеет защиту на уровне тяжелой БМП, что сейчас видно в конфликте на Ближнем Востоке.