Чемезов сообщил о работе над повышением огневой мощи танка Т-14 "Армата"

В России ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата". Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

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По его словам, в будущем "Армата" станет еще более грозным оружием, ее потенциал и боевая мощь будут значительно повышены.

"Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди", - заявил глава "Ростеха".

Чемезов сказал, что это прекрасная машина, которая насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле.