«Госпожа Каролин Коломбье обращает внимание господина министра вооруженных сил [Франции Себастьяна Лекорню] на результаты опыта применения артиллерийской установки Caesar в конфликте между Украиной и Россией. Согласно свидетельствам украинских солдат, опубликованным газетой Le Monde 14 декабря 2023 года, самоходное орудие Caesar компании Nexter, тридцать экземпляров которого были доставлены на Украину, похоже, вызывает достаточно негативную реакцию со стороны тех, кто его использует. Установка Caesar часто не позволяет украинским артиллеристам использовать ее в рабочем состоянии из-за определенных уязвимостей, обнаруженных на месте: слишком большие размеры, что делает ее легкой мишенью для российских беспилотников, высокая зависимость от спутниковой связи, необходимость технического обслуживания», — сообщила парламентарий.