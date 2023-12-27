Минобороны заявило об уничтожении беспилотников над двумя регионами России

Минобороны заявило об уничтожении беспилотников над двумя регионами России
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

За прошедшую ночь два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены в Ростовской и Белгородской областях. Дроны самолетного типа предпрмняли попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России, подчеркнули в министерстве.

О поражении беспилотника над Ростовской областью в среду, 27 декабря, сообщил ее губернатор Василий Голубев. Он тогда добавил, что последствия на земле уточняются.

25 декабря в Брянской области нашли украинский беспилотник с бомбой и взрывателем замедленного действия, к дрону был прикреплен кумулятивный снаряд. Заминированный летательный аппарат не представлял опасности для мирных жителей, так как был обнаружен возле нежилого поселка.

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