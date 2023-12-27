В зоне СВО скоро появится «Коалиция»

Новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет РИА Новости.

По его словам, для того, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы, в зоне боевых действий нужны гаубицы подобного класса. «Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное», — подчеркнул он.

В октябре стало известно, что новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству.