МО РФ сообщило об отражении атаки группы ВСУ на купянском направлении

"Военнослужащие разведывательного подразделения вскрыли передвижение нескольких вооруженных групп ВСУ на различных удалениях друг от друга в сторону наших позиций. По средствам связи разведчики оперативно передали информацию и координаты боевиков на наш командный пункт. После чего личный состав мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразил атаку приближающейся к нам штурмовой группы противника", - привели в ведомстве слова командира мотострелкового батальона с позывным Батый.