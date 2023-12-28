Daily Express: ВС России скоро применят новейшую гаубицу в зоне СВО

Российские военные в скором времени начнут использовать в боях в зоне спецоперации новейшую гаубицу, говорится в материале британского издания Daily Express.

Как отмечает автор публикации, дальность стрельбы у этой гаубицы составляет 70 км. По данным издания, оружие способно совершить более десяти выстрелов в минуту.

Отмечается, что с начала проведения спецоперации Россия оснащает свои войска вооружением с серьёзной огневой мощью.