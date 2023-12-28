Авторы DE предсказали серьезные проблемы ВСУ из-за новейшей российской гаубицы
ВС РФ скоро начнут использовать в зоне СВО новейшую гаубицу. На это обратили внимание авторы Daily Express.
Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов чуть раньше сообщил РИА Новости, что новейшая гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне проведения спецоперации. Она обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами НАТО.
«У этих гаубиц дальность стрельбы семьдесят километров, они могут совершить более десяти выстрелов в минуту», — подчеркнули журналисты DE.
Издание указало, что Россия продолжает оснащать свою армию вооружением с серьезной огневой мощью.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о росте протестов в рядах ВСУ.
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