ВС РФ скоро начнут использовать в зоне СВО новейшую гаубицу. На это обратили внимание авторы Daily Express.

Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов чуть раньше сообщил РИА Новости, что новейшая гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне проведения спецоперации. Она обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами НАТО.

«У этих гаубиц дальность стрельбы семьдесят километров, они могут совершить более десяти выстрелов в минуту», — подчеркнули журналисты DE.

Издание указало, что Россия продолжает оснащать свою армию вооружением с серьезной огневой мощью.

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