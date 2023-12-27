МО: костромские десантники сбили у Артемовска квадрокоптер ВСУ типа "Баба Яга"

Костромские десантники успешно сбили ударный квадрокоптер ВСУ, известный как "Баба Яга", который пытался атаковать российские позиции у Артемовска в Донбассе. Об этом сообщили РИА Новости представители Минобороны РФ журналистам. Среди российских военных, "Бабой-Ягой" называют сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска используют для сброса крупнокалиберных мин. В ответ на такие атаки, расчеты самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам представителей Минобороны, ежедневно российские позиции подвергаются нападениям с воздуха со стороны украинских формирований. Однако благодаря специальным противодроновым ружьям, десантники смогли заглушить сигнал и связь дронов противника с оператором была потеряна. Для более эффективной защиты от дронов, в связке с противодроновыми ружьями также действуют стрелки-зенитчики. В зависимости от обстановки, они могут использовать не штатный ПЗРК "Верба", а обычные пулеметы ПКМ или "Печенег" для сбивания воздушных целей, включая квадрокоптеры. В целях защиты от украинских атак, российские Вооруженные силы также применяют боевую стрельбу из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г по целям ВСУ в зоне СВО. Также сегодня ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Ростовской области.