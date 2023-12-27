Вооруженные силы Украины вынужденно отошли в юго-западном и южном направлениях. Это было сделано после неудачных контратак в районе Синьковки, находящейся в Харьковской области Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили инициативу в районах Артемовска, Синьковки и Марьинки. По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, ситуация на фронте для украинской армии является сложной. Кроме того, в случае, если армия России возьмет контроль над Авдеевкой, то это уничтожит оборону ВСУ на донецком направлении.