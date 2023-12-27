Глава "Ростеха" Чемезов: в России создали новый дрон-камикадзе "Суперкам"

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что в России создали новый беспилотник "Суперкам". "На текущий момент в контуре "Ростеха" создается еще один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам", - сказал он. По словам Чемезова, этот дрон есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. В настоящее время дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания, демонстрирует заложенные технические характеристики, заявил он. Как указал глава госкорпорации, одна из особенностей новых БПЛА - высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то есть эти дроны сложно подавить. Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар заявил, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) используют многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться. До этого стало известно, что Минобороны России получило первую партию новейших ударных беспилотных летательных аппаратов "Куб" производства концерна "Калашников".