Генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Россия идет к победе на Украине, Запад же в это время терпит сплошные провалы.

«Ход конфликта сейчас однозначно... развивается в пользу России. Путин в очень хорошей позиции», - заявил офицер в интервью британской газете National.

В материале отметили, что у ВСУ нет нужного числа артиллерии и авиации, ВС России при этом наступают с массированной артподготовкой.

При этом не спасет Киев и возможное увеличением западного производства артиллерийских снарядов до миллиона в год. Как заметили авторы статьи, в этом случае российские заводы все равно будут производить в два раза больше боеприпасов.

Кстати, поднял Бэрронс и тему антироссийских санкций. По его словам Запад провалился в своем санкционном давлении на экономику РФ.