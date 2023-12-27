Украина перестала платить иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ. Это произошло из-за снижения финансовой помощи США и их союзников, пишет сербская газета "Политика". "Большинство иностранных солдат, членов "Иностранного легиона", отправились по домам. . Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения, , о том, что Запад остановил помощь, их явно не устроили", — говорится в статье. По информации издания, из Украины перед Рождеством уехали канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы. Как отмечается в публикации, в отличие от обычных солдат, наемников ждут последствия за участие в боевых действия. Взятого в плен солдата нельзя судить, если он не совершал преступления. Попавшего в плен иностранца-наймита ждут уголовное дело и тюрьма. Во многих странах наемничество преследуется по закону, указывает газета. "Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше и больше", — добавляется в материале. До этого заместитель командира роты специального назначения с позывным "Скала" рассказал, что в рядах наемников Вооруженных сил Украины есть афроамериканцы. По его словам, на разных направлениях встречается много поляков, попадаются афроамериканцы.