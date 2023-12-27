Чемезов указал на способность «Хризантем» и «Корнетов» пробивать танки Leopard «с любой стороны»
Российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
Представления о том, что западные танки лучше защищены, Чемезов назвал «еще одним мифом». «Горят они очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».
Чемезов указал, что вооруженные силы Украины используют динамическую защиту советского производства на западных танках.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.