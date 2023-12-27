Офицер ВСУ назвал серьезной проблемой российские дроны

Беспилотные летательные аппараты ВС РФ не только многочисленны, но и технически продвинуты, поэтому бороться с ними очень трудно. Такое заявление сделал начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар в интервью украинскому телеканалу «Днепр ТВ», передает РИА Новости.

«Их сейчас очень много, слишком много. <...>. У них топовая комплектация дронов. <...>. И это очень пугает», — указал он.

Командир посетовал на то, что даже в ночное время от российских дронов практически невозможно спрятаться или убежать, так как они оснащены тепловизорами.

При этом офицер отметил, что в будущем украинским солдатам будет еще сложнее сражаться с российскими дронами. Он предполагает, что новые беспилотные аппараты российской стороны с другими рабочими частотами сделают средства радиоэлектронной борьбы Украины неэффективными.

«То есть, дроны будут летать дальше, и поражать больше наших людей», — пожаловался Самовар.