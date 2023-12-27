СМИ: Израиль обстрелял 34 населенных пункта в Ливане

Артиллерия израильских войск выпустила за сутки не менее 250 снарядов по пограничным районам Ливана. Как сообщил новостной портал Naharnet, под обстрел попали 34 населенных пункта, разрушено 8 домов, еще более чем 29 причинен материальный ущерб.

Шиитская милиция "Хезболлах"заявила, что потеряла за сутки в результате израильских атак двух бойцов. Погиб также один спасатель из Службы гражданской обороны. Среди мирных жителей получили ранения пять человек.

Израильские ВВС продолжают наносить удары по позициям шиитских бойцов в ночные часы. Телеканал Al Jadeed сообщил о двух рейдах на город Бинт-Джбейль и поселок Ярун. По его информации, туда направились кареты скорой помощи ливанского общества Красного Креста.