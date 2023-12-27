В Красном море США сбили более 10 дронов хуситов

Свыше 10 дронов и несколько крылатых ракет хуситов, запущенных формированиями шиитского движения «Ансар Алла» в южной части Красного моря, сбили военные корабли и авиация США во вторник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное командование американских ВС (CENTCOM).

Как говорится в сообщении, корабль USS Laboon и самолеты F/A-18 Super Hornets из ударной авианосной группы Эйзенхауэра ликвидировали противокорабельные баллистические и две крылатые ракеты наземного базирования, а также 12 ударных беспилотных аппаратов в южной части Красного моря. Этот район хуситы обстреливали в течение 10 часов.

Центральное командование американских ВС отмечает, что сами корабли, находившиеся в зоне атаки хуситов, не пострадали. О жертвах или пострадавших среди военных пока не сообщается.