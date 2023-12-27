Компания MSC сообщила о безопасности экипажа атакованного хуситами контейнеровоза

ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экипаж контейнеровоза MSC United VIII, подвергшегося нападению хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в Красном море, находится в безопасности, сведений о пострадавших нет. Об этом сообщила на своем сайте судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC), являющаяся владельцем судна.

"В настоящее время весь экипаж находится в безопасности, информации о пострадавших нет, проводится тщательная оценка [состояния] судна", - отмечается в сообщении. Согласно тексту, атакованный контейнеровоз следовал из Саудовской Аравии в Пакистан. Судно, как утверждается, "проинформировало о нападении находившийся поблизости военный корабль коалиционных сил и в соответствии с инструкциями предприняло маневры уклонения".

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В MSC подчеркнули, что, заботясь о безопасности экипажей, намерены временно изменить маршруты движения своих судов, которые теперь будут проходить через мыс Доброй Надежды в обход Суэцкого канала.

Хуситы объявили о нанесении ударов противокорабельными ракетами по контейнеровозу United в Красном море. По словам официального представителя движения Яхьи Сариа, экипаж судна трижды не отреагировал на требование сменить курс. Сариа добавил, что хуситы продолжат наносить удары по коммерческим судам, связанным с Израилем, несмотря на создание международной коалиции под эгидой США для обеспечения свободы навигации в Красном море.

По данным сервиса Marine Traffic, контейнеровоз United следует под флагом Либерии. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 26 декабря в 16:12 по местному времени (совпадает с мск). Тогда оно находилось в южной части Красного моря недалеко от йеменского порта Ходейда. Навигационный статус судна отображается на сайте сервиса как "на ходу с использованием двигателя".