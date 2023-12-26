ЦАХАЛ перехватил воздушную цель в районе Красного моря

Израильская армия сообщила, что самолёт её ВВС перехватил вражескую воздушную цель, приблизившуюся к территории Израиля в районе Красного моря.

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Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram.

«Сегодня самолёт ВВС Израиля успешно перехватил вражескую воздушную цель, приблизившуюся к израильской территории в районе Красного моря», — сказано в заявлении армии.