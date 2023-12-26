ЦАХАЛ перехватил воздушную цель в районе Красного моря

ЦАХАЛ: армия перехватила вражескую воздушную цель в районе Красного моря
Израильская армия сообщила, что самолёт её ВВС перехватил вражескую воздушную цель, приблизившуюся к территории Израиля в районе Красного моря.
Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram.
«Сегодня самолёт ВВС Израиля успешно перехватил вражескую воздушную цель, приблизившуюся к израильской территории в районе Красного моря», — сказано в заявлении армии.
Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться ещё много месяцев.