Балтийский флот планируют усилить новыми кораблями

Военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что российский Балтфлот усилят новыми кораблями. Об этом сообщают «Известия».

По словам Болтенкова, в состав флота войдёт многоцелевой фрегат «Адмирал Головко». Он оснащён управляемым ракетным вооружением большой дальности и способен наносить удары сверхзвуковыми ракетами и высокоточными снарядами. По словам эксперта, фрегат должен будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок проекта 955 «Борей».