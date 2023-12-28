NYT: Израиль и ХАМАС далеки от соглашения о перемирии

Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль далеки от достижения прочного перемирия в секторе Газа, так как выдвигают невыполнимые условия.

Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на дипломатов.

Из-за затягивания боевых действий существуют опасения, что конфликт может распространиться на весь регион, указывает газета.