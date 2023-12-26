Хуситы заявили об ударе БПЛА по военным объектам в Израиле

Йеменские хуситы нанесли удар по военным объектам в израильском Эйлате с помощью беспилотников. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сари, передает Masirah TV.

По его словам, атака с использованием БПЛА была совершена по военным объектам в районе Умм ар-Рашраш и другим целям в Эйлате. Также Сари заявил, что ВС «Ансар Алла» поразили в Красном море торговое судно, которое направлялось в Израиль.

«Операция по атаке на корабль была проведена после того, как его экипаж трижды отклонил вызовы военно-морских сил и неоднократные предупреждения», — говорится в тексте.