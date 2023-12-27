Чемезов рассказал о превращении системы дистанционного минирования «Земледелие» в бикалиберную РСЗО

На базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Чемезов сказал, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

Предложено «нарастить ее потенциал», используя одновременно и как машину дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.