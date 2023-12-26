В России разрабатывают бикалиберную РСЗО «Возрождение»
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России разрабатывают новую бикалиберную РСЗО «Возрождение». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Чемезова, серийное производство «Возрождения» запланировано на первое полугодие 2024 года. Он также добавил, что РСЗО будет работать на базе системы дистанционного минирования «Земледелие».
«Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от "Урагана", или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название "Возрождение"», — заявил он.
Чемезов также рассказал о том, что «Возрождение» уже прошло необходимое тестирование. Он также назвал новое РСЗО «актуальной» разработкой.
«В первом полугодии 2024 года эти машины пойдут в серию. Фактически за несколько месяцев мы получили первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 миллиметров, и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 миллиметров», — добавил он.
Ранее Чемезов сообщил о десятикратном росте объемов гособоронзаказа с началом СВО.