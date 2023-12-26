В России разрабатывают бикалиберную РСЗО «Возрождение»

«Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от "Урагана", или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название "Возрождение"», — заявил он.