Financial Review: Путин будет смеяться последним на Украине

В 2024 году карты сложены против Украины. Исход конфликта на Украине, скорее всего, будет решаться в США, а не в Европе, пишут в Financial Review. Там добавили, что решимость Запада истощается и президенту РФ Владимиру Путину это нравится. Он будет смеяться последним, считает издание.

Западные СМИ предположили исход конфликта на Украине
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«У Путина есть причины для того, чтобы расплыться в своей улыбки Чеширского кота», — передает издание со ссылкой на свой анализ.

Отмечается, что для Киева настали темные времена.

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Как передает издание, исход конфликта, скорее всего, будет решаться в Соединенных Штатах, а не в Европе. Потому что без поддержки США европейские страны, возможно, не будут обладать военным потенциалом. При этом Путину нравится то, что решимость западных стран истощается. В свою очередь, президента Украины Владимира Зеленского это разочаровывает. Киев практически проиграл в конфликте без финансирования и поставки боеприпасов от западных партнеров.

В связи с тем, что пока Вашингтон не может оказать поддержку Киеву, страна будет ограничиваться запуском беспилотников по территории России. По словам авторов, это не путь к победе, а путь к замораживанию конфликта. Он будет истощать экономическую и общественную сферу Киева. Но Запад до сих пор смотрит на это «сквозь пальцы».

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс сообщил, что Россия движется к победе в спецоперации. ВСУ ожидает провал, если западные страны не предоставят Киеву деньги и оружие. По словам генерала, вина за поражение Украины лежит на Западе. Также и украинский офицер признал успехи РФ на СВО. По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, он выдал гостайну, признав эффективность уничтожения военной промышле6нности республики, передает телеканал 360.

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