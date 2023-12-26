Беспилотник "Хезболлы" нанес удар по военному штабу в Израиле

Бойцы шиитской милиции "Хезболлах" использовали беспилотник для удара по штабу израильских войск в городе Кирьят-Шмона, расположенном в 2,5 км от границы с Ливаном. Об этом сообщается в заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", размещенном в телеграм-канале.

"Наши бойцы применили ударный беспилотник, который поразил штаб оккупационных сил в Кирьят-Шмоне, - говорится в сообщении. - Эта операция была проведена в поддержку палестинского народа и его доблестного сопротивления, противостоящих варварской агрессии в секторе Газа".

Как передал телеканал Al Mayadeen, в пограничном районе Шамра произошла перестрелка между шиитскими бойцами и израильскими солдатами. В результате, по его сведениям, получили ранения девять израильских военнослужащих, один из них доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.