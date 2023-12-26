Бойцы ВС России захватили редкий трофейный «чемоданчик» — литовскую станцию РЭБ
Российские бойцы из 348-го полка после штурма позиций «Азова»* на Краснолиманском направлении получили редкий трофей — литовскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Sky Wiper Omni. Этот «чемоданчик» уже передали на завод, где его будут исследовать. Всего Украина получила 50 таких устройств.
Об этом рассказал российский военнослужащий с данного направления.
Как пишет военкор RT Игорь Жданов, такая станция применяется против разведывательных и камикадзе-дронов, а главная её особенность — мобильность. Её можно устанавливать на технику, например, для прикрытия танков или машин эвакуации, а работать она может 24 часа в сутки.
«Станция выдержала даже детонацию БК в блиндаже», — отмечает Жданов.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.