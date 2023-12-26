Звуки взрывов слышны в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсон. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — указывается в публикации.

Дополнительных подробностей не приводилось, официальных комментариев также не поступало.

До этого министерство цифровой трансформации Украины проинформировало, что на всей территории республики объявлена воздушная тревога.

В ночь на 26 декабря в крымской Феодосии прозвучали громкие взрывы. Предварительной причиной взрывов названа работа средств противовоздушной обороны. Сообщалось о хлопках в районе городского порта и следах дыма в небе над Феодосией.

Некоторое время назад в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области произошли взрывы.