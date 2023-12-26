В Израиле заявили, что война в Газе будет идти «еще много месяцев»

В ЦАХАЛ признали, что война в Газе будет продолжаться «еще много месяцев»
Война в секторе Газа будет продолжаться еще достаточно длительный срок, признал начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Военачальник пояснил, что у этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории, поэтому «будет продолжаться еще много месяцев». Он добавил, что в настоящее время израильские подразделения продолжают активные боевые действия на севере сектора Газа.
По его словам, палестинское движение ХАМАС не удастся уничтожить быстро или с помощью «волшебных решений». Он уточнил, что это возможно сделать только с помощью упорной и решительной борьбы.
ЦАХАЛ нейтрализует руководство движения, при том, что это может занять недели, а то и месяцы, подчеркнул Халеви.
Армия обороны Израиля по-прежнему привержена задаче возвращения заложников из сектора Газа, отметил глава Генштаба. Он добавил, что израильские военные сделают все, чтобы вернуть пленных домой.