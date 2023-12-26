В Израиле заявили, что война в Газе будет идти «еще много месяцев»

Война в секторе Газа будет продолжаться еще достаточно длительный срок, признал начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Военачальник пояснил, что у этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории, поэтому «будет продолжаться еще много месяцев». Он добавил, что в настоящее время израильские подразделения продолжают активные боевые действия на севере сектора Газа.

По его словам, палестинское движение ХАМАС не удастся уничтожить быстро или с помощью «волшебных решений». Он уточнил, что это возможно сделать только с помощью упорной и решительной борьбы.

ЦАХАЛ нейтрализует руководство движения, при том, что это может занять недели, а то и месяцы, подчеркнул Халеви.