Израиль предрек продолжение войны с ХАМАС в течение многих месяцев

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военный конфликт с палестинским движением ХАМАС продлится в течение еще многих месяцев. Его цитирует The Times of Israel.

«У этой войны есть необходимые и непростые цели, она проходит на сложной территории. Вот почему война будет продолжаться еще много месяцев. Не существует волшебных решений или коротких путей для полной ликвидации террористической организации, есть упорная и решительная борьба. ЦАХАЛ доберется до руководства ХАМАС независимо от того, займет ли это неделю или месяцы», — высказался Халеви.

Он также сообщил, что израильские военные расширяют операции в южной и центральной части сектора Газа и близки к ликвидации всех боевиков ХАМАС в северной части.

«Мы уничтожили множество подземных инфраструктур и оружия, уничтожили многих террористов и командиров, некоторые из них сдались нашим силам, мы взяли сотни пленных», — продолжил генерал, отметив однако, что многие члены ХАМАС еще остаются в Газе. «Мы продолжим атаковать их и преследовать различными способами», — добавил Халеви.