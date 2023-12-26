В Израиле заявили, что война в секторе Газа будет продолжаться "еще много месяцев"

Война в секторе Газа продлится "еще много месяцев". С таким заявлением выступил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

В Израиле заявили, что война в Газе будет идти "еще много месяцев"
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"У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев. Сейчас мы концентрируем усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа", - сообщил Халеви, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.

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