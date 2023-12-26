Залужный допустил скорую потерю Авдеевки

Украинские подразделения могут оставить Авдеевку через 2-3 месяца, предположил главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в мощный укрепрайон. Со стороны города ВСУ могли вести огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.

«Что касается ведения боевых действий около Авдеевки. Не нужно нам зацикливаться и устраивать какое-нибудь «шоу» вокруг конкретного населенного пункта», — подчеркнул Залужный.

По его словам, ведение боевых действий подчиняется определенным законам. На эти законы не влияют желания депутатов, их нельзя изменить ради красивой медийной картинки.

Главком заметил, что у России есть достаточное количество солдат, она может концентрировать свои силы на определенном направлении. Соответственно, добавил он, ВС РФ могут «через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом (Артемовск)».