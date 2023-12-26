Залужный не исключил, что ВСУ оставят Авдеевку через 2-3 месяца

Украинские подразделения могут оставить Авдеевку через 2-3 месяца, предположил главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет ТАСС.

Залужный допустил скорую потерю Авдеевки
© РИА Новости

По данным агентства, Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в мощный укрепрайон. Со стороны города ВСУ могли вести огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.

«Что касается ведения боевых действий около Авдеевки. Не нужно нам зацикливаться и устраивать какое-нибудь «шоу» вокруг конкретного населенного пункта», — подчеркнул Залужный.

По его словам, ведение боевых действий подчиняется определенным законам. На эти законы не влияют желания депутатов, их нельзя изменить ради красивой медийной картинки.

Залужный признал переход Марьинки под контроль ВС России

Главком заметил, что у России есть достаточное количество солдат, она может концентрировать свои силы на определенном направлении. Соответственно, добавил он, ВС РФ могут «через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом (Артемовск)».

По его словам, ВСУ будут оборонять Авдеевку до тех пор, пока будут в силах это делать. Когда сил станет недостаточно — будут предприняты меры для сохранения людей, резюмировал Залужный.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости