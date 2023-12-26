В Германии не увидели причин увеличить помощь Украине

«Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим украинцам в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором [Украины] в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше», — заявил министр.