Украина атаковала сразу несколько российских населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в попавшем под обстрел селе Дроновка осколками снарядов повреждена крыша частного жилого дома. Кроме того, в селе Рождественка выбиты окна в двух домовладениях. Пострадавших нет.

Гладков добавил, что в Рождественке была повреждена линия электроснабжения. Губернатор заверил, что аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны России.