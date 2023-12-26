Залужный призвал украинцев смириться с грядущей потерей Авдеевки

Российская армия может взять Авдеевку, и не нужно устраивать из этого шоу. Смириться с грядущей потерей города украинцев призвал главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь шоу или скорбь вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам», — сказал главком ВСУ.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России могут концентрироваться на определенном направлении и через два-три месяца повторить то, что произошло с Артемовском. При этом он добавил, что командование хочет сохранить людей, а потом «отвоевать».