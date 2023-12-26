Назван срок поставки F-16 на Украину после завершения обучения пилотов

Истребители F-16 поступят на Украину уже в следующем году. Такой срок поставки самолетов после информации о том, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании, назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Они прошли базовую подготовку. Теперь надо полетать хотя бы. Так или иначе, несколько десятков истребителей F-16, больше не будет, погоды не сделают», — заявил эксперт.

По словам Дандыкина, Вооруженные силы (ВС) России будут противостоять F-16 при помощи комплексов противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400.

«Также при помощи истребителей Су-57 пятого поколения и Су-35. Это тяжелые истребители, и они на порядок выше классом, чем F-16», — добавил он.



Какие-то определенные неприятности из-за поставок F-16 могут быть, но не более того Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Военный эксперт отметил, что F-16 — это основной легкий натовский истребитель сегодня.

«В общем-то, это будет большой репутационный удар по ним. Это будет потеря оставшихся летчиков и потеря натовских машин», — заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. Еще десять пилотов-стажеров остались в Британии для базовой летной подготовки, освоения авиамедицины, а также прохождения тренировок в центрифуге.