Военный эксперт назвал страну, которая могла помочь ВСУ с атаками на Крым
Истребители СУ-24 ВСУ, атаковавшие Феодосию на востоке Крыма, могли взлететь с аэродромов Румынии, предположил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом пишет Ura.ru.
В ночь на вторник, 26 декабря, в порту произошел взрыв. Пострадали объекты гражданской и военной инфраструктуры, получил повреждения десантный корабль «Новочеркасск», погиб один человек. Расчеты ПВО России сбили два украинских СУ-24.
По мнению Матвийчука, самолеты со значительной долей вероятности «были переброшены с аэродрома Украины на аэродром, базирующийся в Румынии», и уже оттуда взлетели и атаковали Феодосию.
Полковник предположил также, что ВСУ тщательно подготовились к нанесению удара, заранее забросили диверсионную группу, «которая дала целеуказание и наводку на этот корабль».
Основной целью удара ВСУ по порту являлась не военная, а медийная, констатировал Матвийчук. Киеву, уточнил он, нужно было испортить настроение россиянам перед Новым годом и показать Западу, что Украина способна на масштабные акции.