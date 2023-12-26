Истребители СУ-24 ВСУ, атаковавшие Феодосию на востоке Крыма, могли взлететь с аэродромов Румынии, предположил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом пишет Ura.ru.

В ночь на вторник, 26 декабря, в порту произошел взрыв. Пострадали объекты гражданской и военной инфраструктуры, получил повреждения десантный корабль «Новочеркасск», погиб один человек. Расчеты ПВО России сбили два украинских СУ-24.

По мнению Матвийчука, самолеты со значительной долей вероятности «были переброшены с аэродрома Украины на аэродром, базирующийся в Румынии», и уже оттуда взлетели и атаковали Феодосию.

Полковник предположил также, что ВСУ тщательно подготовились к нанесению удара, заранее забросили диверсионную группу, «которая дала целеуказание и наводку на этот корабль».