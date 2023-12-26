В США допустили победу России в конфликте на Украине

Бывший заместитель командующего Европейским командованием вооруженных сил США, генерал-лейтенант Стивен Твитти допустил, что Россия может победить в конфликте на Украине. По его словам, «чаша весов может склониться» в сторону Москвы, если Киев не получит от союзников новую партию финансовой помощи, оборудование и дополнительные силы, сообщает телеканал NBC News.