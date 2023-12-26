В Севастополе объявили воздушную тревогу

ТАСС, 26 декабря. Воздушную тревогу объявили на территории Севастополя. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он. Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища.