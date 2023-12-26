Украина может потерять Одессу, Харьковскую область и часть западных территорий. Об этом пишет сербская газета "Политика". По мнению автора статьи, взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. "То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий", — сказано в материале. 26 декабря экс-заместитель командующего Европейским командованием ВС США, генерал-лейтенант Стивен Твитти допустил, что итог конфликта на Украине может склониться в пользу России. В начале декабря американский экс-разведчик рассказал, чем закончится конфликт на Украине. По словам офицера морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, военные действия на Украине завершатся взятием российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Эксперт также добавил, что после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия будет стремиться к полному политическому краху Киева.