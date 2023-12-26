Залужный прокомментировал сообщения о запросе на мобилизацию 500 тыс. украинцев

Залужный: командование ВСУ не просило мобилизовать 500 тыс. украинцев
Командование Вооруженных сил Украины не обращалось с просьбой к руководству страны о мобилизации 500 тыс. украинцев, рассказал главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Журналисты попросили военачальника прокомментировать заявления политиков о тотальной мобилизации в республике.
«Мы такого не совершаем, мы исполняем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены», — отметил Залужный.
Главком уточнил, что командование не обращалось с обращениями ни к правительству, ни к Верховной Раде Украины.
Напомним, что 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб Украины потребовал мобилизовать еще 450–500 тысяч человек с тем, чтобы восполнить санитарные потери и дать возможность командирам провести ротацию подразделений.
Депутат Верховной рады Роман Костенко, в свою очередь, заявил, что конфликт может растянуться на годы, поэтому масштабная мобилизация является необходимой мерой.