Залужный прокомментировал сообщения о запросе на мобилизацию 500 тыс. украинцев

Командование Вооруженных сил Украины не обращалось с просьбой к руководству страны о мобилизации 500 тыс. украинцев, рассказал главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты попросили военачальника прокомментировать заявления политиков о тотальной мобилизации в республике.

«Мы такого не совершаем, мы исполняем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены», — отметил Залужный.

Главком уточнил, что командование не обращалось с обращениями ни к правительству, ни к Верховной Раде Украины.

Напомним, что 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб Украины потребовал мобилизовать еще 450–500 тысяч человек с тем, чтобы восполнить санитарные потери и дать возможность командирам провести ротацию подразделений.