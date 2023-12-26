Залужный заявил, что не отправлял Зеленскому запрос на 500 тысяч мобилизованных

Командование ВСУ не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тыс. человек, о которых говорил Владимир Зеленский. Об этом заявил украинский главнокомандующий вооружёнными силами Валерий Залужный.

«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное... (Были. — RT) запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс», — сказал он журналистам в эфире «Рада», его цитирует «СТРАНА.ua».

Залужный при этом отказался разглашать цифры мобилизационного плана, которые установило командование.