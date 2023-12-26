Китай сменил командующего Военно-морскими силами

Как сообщает издание, новый командующий ВМС, сменивший на своем посту Дун Цзюня, служил с 1979 года и был командиром подводной лодки. Перед назначением на новую должность Ху в течение двух лет являлся начальником штаба китайского флота, а также служил заместителем командующего Северного театра военных действий.

Уточняется, что в Военно-морские силы КНР входят Южный, Восточный и Северный флоты. Планируется, что Южный флот продолжит увеличивать свое присутствие в Южно-Китайском море, где у Китая есть территориальные притязания, а в задачу Флота Восточного моря будет входить патрулирование в акватории Тайваня и Японии. Флот Северного моря, в свою очередь, регулярно принимает участие в совместных учениях с Россией.