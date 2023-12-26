Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение двум штурмовым бригадам ВСУ в районах Водяного и Новомихайловки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник потерял до 150 солдат, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

26 декабря попавший в плен младший сержант Вооруженных сил Украины рассказал, что у украинских солдат совсем нет шансов остаться в живых на Запорожском направлении в зоне проведения российской спецоперации.