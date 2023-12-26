Американский канал оценил вероятность нового контрнаступления ВСУ

Новое контрнаступление украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на военных аналитиков. Газета.Ru
По данным источников CМИ, интенсивные бои еще возможны в будущем году, но вряд ли Киев способен на новое контрнаступление. И в целом, "украинские военные чиновники признали, что надежды на большой прорыв в контрнаступлении не оправдались". Российская газета
По мнению аналитиков, в 2024 году Россия, вероятно, укрепит свои позиции на территориях, которые контролирует. ФедералПресс