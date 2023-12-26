Российские войска поразили американскую САУ М109 Paladin

Российские войска поразили американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Там уточнили, что САУ была поражена в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России поразили САУ «Гвоздика», принадлежащую ВСУ.

«На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и три автомобиля», — добавили в министерстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сначала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. По его данным, украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.