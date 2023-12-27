Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 21 тыс.

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля превысило 21 тыс., ранения получили свыше 55 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 110, ранены 55 243", - говорится в заявлении представителя Минздрава анклава Ашрафа аль-Кудры, опубликованном на официальной странице ведомства в Telegram-канале.

По его информации, только за последние сутки "израильские оккупационные силы совершили 16 массовых убийств целых семей", жертвами которых стали 195 человек.