В Германии опасаются ослабления армии

Размещение бригады бундесвера в Литве станет еще одной материально-технической проблемой для германской армии, которая сейчас и так недоукомплектована, заявил инспектор Сухопутных войск ФРГ Альфонс Маис.

Об этом он сообщил в официальном письме генеральному инспектору ВС Карстену Бройеру, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

По словам Маиса, сейчас Сухопутные войска укомплектованы на 60%, это касается «позиций от A до Z». Отмечается, что материальные ресурсы армии относительно ее задач с 2025 года находятся на грани допустимого.