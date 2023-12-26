В Германии опасаются ослабления армии из-за отправки бригады в Литву
Размещение бригады бундесвера в Литве станет еще одной материально-технической проблемой для германской армии, которая сейчас и так недоукомплектована, заявил инспектор Сухопутных войск ФРГ Альфонс Маис.
Об этом он сообщил в официальном письме генеральному инспектору ВС Карстену Бройеру, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.
По словам Маиса, сейчас Сухопутные войска укомплектованы на 60%, это касается «позиций от A до Z». Отмечается, что материальные ресурсы армии относительно ее задач с 2025 года находятся на грани допустимого.
Ранее сообщалось, что Германия решила разместить своих военных в Литве на долгосрочной основе.