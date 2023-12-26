Депутат Рады Костенко: ВСУ мобилизуют полмиллиона человек для восполнения потерь

Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация еще полумиллиона человек в ВСУ необходима для восполнения санитарных потерь за год и формирования новых подразделений. Его слова приводит Telegram-канал "Политика Страны". "Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает", — заявил Костенко. Он подчеркнул, что Украина должна готовиться к худшему сценарию. Парламентарий также отметил, что отправляться на фронт должны все украинцы, которые могут. Он также выступил с предложением скорректировать информационную политику Украины и перестать рассказывать о скором взятии Крыма. До этого депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что новый законопроект о мобилизации обвалит рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.