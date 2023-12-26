Шойгу рассказал о ходе выполнения целей спецоперации на Украине

"Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации. В складывающейся обстановке Министерство обороны РФ продолжает плановую деятельность по строительству крепких, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных Вооруженных сил", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. ТАСС